Политолог Миршаймер: Иран был обезглавлен, но победит в войне с США и Израилем

Москва17 апр Вести.Иран, несмотря на то, что высшее руководство страны было убито в рамках американо-израильской операции, сможет одержать победу в противостоянии. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, начать операцию против Ирана президента США Дональда Трампа убедило руководство Израиля.

Израильтяне убедили его (Трампа. - Прим. ред.), что можно добиться быстрой и легкой победы. Израильтяне сказали ему, что могут использовать авиацию — американскую и израильскую — и начать кампанию "шок и трепет". Иными словами, они могли обрушить на Иран удары с воздуха и свергнуть режим. Иранский режим, конечно, был обезглавлен, аятолла Хаменеи и многие высокопоставленные иранские лидеры были убиты. Но режим не пал и не капитулировал перед Соединенными Штатами сказал эксперт

Более того, подчеркнул Миршаймер, США ждет поражение в данном противостоянии.

Иран выигрывает эту войну и в конечном счете победит в ней. Соединенные Штаты проиграют. Все это говорит о том, что президент Трамп совершил огромную ошибку, начав эту войну подчеркнул Миршаймер

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал объекты на территории еврейского государства и базы США на Ближнем Востоке. 8 апреля было объявлено о временном перемирии между Ираном и США. 17 апреля издание Politico сообщило, что Трамп может пойти на дополнительные уступки для заключения сделки с Ираном.