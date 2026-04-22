"Нет военной стратегии": на Западе признали, что США и Израиль проигрывают Ирану Миршаймер: Иран победит в случае эскалации ближневосточного конфликта

Москва22 апр Вести.США и Израиль потерпят поражение в войне с Ираном, если градус конфликта на Ближнем Востоке будет дальше повышаться, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Такое мнение он выразил в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.

[Президенту США Дональду] Трампу просто нужно положить конец этой войне как можно скорее. Причина в том, что у него нет военной стратегии, которая позволила бы ему выиграть … Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы. Таким образом, военного варианта просто не существует сказал Миршаймер

По его словам, Израиль осознает, что и он, и США проигрывают в войне. Как отметил Миршаймер, для Тель-Авива "это катастрофическая ситуация, потому что израильтяне рассматривают Иран как угрозу своему существованию".

Ранее Трамп объявил о продлении срока прекращения огня с Ираном до того момента, пока Тегеран не предоставит ему предложения по урегулированию конфликта.

При этом в Белом доме сообщили, что окончательный срок временного перемирия с Исламской Республикой еще не установлен.