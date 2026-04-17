Москва17 апр Вести.Все указывает на то, что президент США Дональд Трамп совершил огромную ошибку, начав войну в Иране. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, израильтяне убедили Трампа в том, что можно добиться быстрой и легкой победы.

Израильтяне сказали ему, что могут использовать авиацию, американскую и израильскую, и начать кампанию "шок и трепет". Иными словами, они могли обрушить на Иран удары с воздуха и свергнуть режим. Иранский режим, конечно, был обезглавлен. Аятолла Хаменеи и многие высокопоставленные иранские лидеры были убиты. Но режим не пал и не капитулировал перед Соединенными Штатами. Более того, Иран выигрывает эту войну и в конечном счете победит в ней. Соединенные Штаты проиграют. Все это говорит о том, что президент Трамп совершил огромную ошибку, начав эту войну пояснил Миршаймер

28 февраля США и Израиль начали крупную военную кампанию против Ирана. В ответ Тегеран стал бить по объектам на территории еврейского государства и по американским базам на Ближнем Востоке. Ситуация на Ближнем Востоке стала нестабильной. 8 апреля было объявлено о временном перемирии между Ираном и США.