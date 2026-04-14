Эксперт Ходаренок рассказал о главной ошибке Трампа в войне с Ираном Ходаренок: Трамп ошибся, надеясь справиться с Ираном быстро и малыми средствами

Москва14 апр Вести.Президент США Дональд Трамп ошибся, понадеявшись справиться с Ираном малыми военными средствами, и в результате военного решения у этого конфликта пока не просматривается. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он отметил: Трамп ошибся, когда привлек не все имеющиеся силы и средства, не задействовал весь потенциал и все оперативные боевые возможности Вооруженных сил США.

Бомбометанием можно решить стратегические задачи? Как показал этот конфликт – видимо, не вполне отметил Ходаренок

По мнению эксперта, Трамп полагал, что сможет решить задачу противоборства с Ираном относительно малыми силами и в короткий срок добиться успеха.

Но как-то на данном этапе это не получилось. Наверное, и не получится уже впоследствии, потому что если ты не решил никакие военно-политические задачи за 40 дней, ты не решишь, наверное, их и впоследствии, применяя сугубо какие-то военные средства отметил эксперт

Военного решения проблемы, по его мнению, пока не просматривается.

Несмотря на все угрозы, которые раздаются из Белого дома и лично от Дональда Трампа по отношению к Ирану, все-таки не видно военного решения проблемы отметил Ходаренок

Таким образом, невзирая на все заявления Трампа, конфликт с Ираном все еще очень далек от завершения.

Несмотря на то, что он (Дональд Трамп. – Прим. ред.) 53 раза уже объявил себя победителем в этой войне, теперь остается только убедить мировое сообщество и, самое главное, противоположную сторону, что они побеждены резюмировал Ходаренок

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести": из-за невозможности продолжать боевые действия США переводят конфликт в Персидском заливе в новую фазу.