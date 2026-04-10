Ходаренок: Трамп оказался не на высоте в иранской операции

Москва10 апр Вести.Президент США Дональд Трамп не проявил требуемых полководческих данных в американо-израильской операции. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” выразил военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

Он также отметил, что кризис на Ближнем Востоке продемонстрировал несоответствие действительности слухов о беспредельном военном могуществе США.

Слухи о беспредельном военном могуществе Соединенных Штатов оказались несколько преувеличены. Не сумели они сломать Исламскую Республику, но вот не сумели откровенно, хотя многие не сомневались, что это произойдет достаточно короткие сроки — это первый момент. Второй момент, который надо отметить, верховный главнокомандующий вооруженными силами США так и не проявил требуемых полководческих данных. Оказался не на высоте требований, которые предъявляются к руководителю вооруженных сил на стратегическом масштабе сообщил Ходаренок

Военный обозреватель добавил, что ситуация на Ближнем Востоке способствует укреплению Ирана на региональном уровне.

Ранее Ходаренок сообщал, что ПВО Ирана научилась сбивать самолеты США в сложных условиях. Однако с начала конфликта, иранские силы и средства ПВО оказались парализованы и были не в состоянии отвечать на действия американской авиации.