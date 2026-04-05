Москва5 апр Вести.У Ирана, вероятно, появились боевые расчеты ПВО или техника, способные действовать в сложной помеховой обстановке. Так в интервью ИС "Вести" прокомментировал поражение иранскими военными американского истребителя F-15 военный обозреватель Михаил Ходаренок.

Он напомнил: с начала конфликта иранские силы и средства ПВО оказались парализованы и были не в состоянии отвечать на действия американской авиации.

А сейчас, по прошествии некоторого времени, выясняется: то одного сбили, то второго сбили, то третьего сбили. Конечно, эти потери не могут считаться существенными и не могут повлиять на ход боевых действий в целом. Но, тем не менее, это в общем-то знаковые события подчеркнул военный обозреватель

Он высказал свое предположение о том, что может быть причиной этих успехов иранцев.

Либо появились боевые расчеты, способные действовать в сложной помеховой воздушной обстановке, либо появилась какая-то техника, которая способна сбивать в таких же сложных условиях американские боевые машины указал Ходаренок

Эксперт также отметил: оба члена экипажа F-15 сумели катапультироваться.

Это говорит о том, что боевая часть ракеты, наверное, была сравнительно небольшой мощности. Поскольку если бы это был, например, комплекс средней и большой дальности с боевой частью под 100 килограммов, то она обычно разносит самолет в куски. То есть, как говорят ракетчики, наблюдается физическое уничтожение боевой машины. А тут, видимо, все-таки ракета была с относительно небольшой боевой частью, если пилоты сумели катапультироваться пояснил Ходаренок

Он также отметил проведение США масштабной поисково-спасательной операции с целью спасения членов экипажа.

Это делает им честь, конечно, потому что летчики, когда вылетают на боевое задание, знают, что их будут разыскивать при любых обстоятельствах. А это сильно поднимает уверенность в боевых действиях в ходе выполнения боевой задачи заключил Ходаренок

При этом Иран заявил, что операция американских военных по эвакуации второго пилота сбитого истребителя завершилась потерями для Вашингтона: в частности, были подбиты два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет С-130.