Москва5 апр Вести.Президент США Дональд Трамп подтвердил спасение второго члена экипажа сбитого над территорией Ирана истребителя F-15, соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social.

Мы спасли из глубины иранских гор тяжелораненого и по-настоящему храброго члена экипажа и офицера F-15 написал американский лидер

По словам Трампа, иранские военные следили за раненым полковником и приближались к нему. Американцы провели два рейда для спасения пострадавшего летчика.

Ранее сообщалось, что в операции по спасению члена экипажа сбитого в Иране американского истребителя F-15 участвовали сотни спецназовцев, десятки боевых самолетов и вертолетов, а также средства космической разведки.