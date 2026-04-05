Москва5 апр Вести.В соцсети X опубликовали кадры, которые, как утверждается, запечатлели столкновение между американскими военными и силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во время спасательной операции второго члена экипажа сбитого истребителя‑бомбардировщика F‑15E ВВС США. Видео распространил очевидец. На кадрах слышны громкие выстрелы и виден взрыв боеприпаса.

По предположительным данным, спасательная операция проходила на юго‑западе Ирана и сопровождалась интенсивной перестрелкой между подразделениями КСИР и американской поисковой группой. В ходе эвакуации пилота применялись бронетехника и авиация, в том числе военно‑транспортные и разведывательные силы США.

Ранее иранские военные отчитались об уничтожении американского истребителя F‑15E средствами ПВО в центральной части страны. На борту находились два человека, один из них спасен, при этом сообщения о судьбе второго пилота изначально были противоречивыми: в КСИР сначала сообщили о его гибели, затем уточнили, что его обнаружили живым и задержали. Отмечалось, что после успешного проведения операции спасенного пилота, офицера по вооружению, эвакуировали в Кувейт для оказания медицинской помощи. Это подтверждал президент Штатов Дональд Трамп.

Западные СМИ сообщали, что поисково‑спасательная группа обнаружила второго летчика F‑15E, который после катапультирования укрылся в горной расщелине, и в течение двух дней выдерживала борьбу за его жизнь. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что один из членов экипажа F‑15 был спасен и эвакуирован из зоны конфликта в Кувейт. При этом Трамп в воскресенье написал в Truth Social, что второй летчик сбитого F-15E спасен и находится в безопасности, а в эвакуационной миссии были задействованы десятки воздушных судов. США потеряли два своих самолета во время спасения экипажа F-15E в Иране.

При этом иранская сторона сообщала, что Иран смог задействовать современные разведывательные технологии, в том числе пассивные инфракрасные системы, для обнаружения действий американской авиации, поэтому спасательная операция США провалена. Официальный представитель центрального штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран поразил два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет С-130.