Москва5 апр Вести.Операция американских военных по эвакуации второго пилота сбитого истребителя F-15E завершилась потерями для Вашингтона, заявил официальный представитель центрального штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

Старания врага <…> по спасению пилота сбитого самолета провалились. На юге Исфахана были подбиты воздушные объекты врага, включая два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет С-130, <…> сейчас они горят привела его слова телерадиокомпания IRIB

По данным иранского агентства Tasnim, непосредственно транспортник C-130 был поражен подразделением тактической полиции "Фараджа" на юге провинции Исфахан. Сведений о судьбе экипажа борта и официальных подтверждений со стороны оборонного ведомства США на данный момент не поступало.

Телеканал Press TV со ссылкой на КСИР добавил, что в том же районе силы ПВО Ирана перехватили и уничтожили израильский беспилотник Hermes-900.

Представитель иранского командования Зольфагари подчеркнул, что американские воздушные суда были поражены при помощи новейших зенитных комплексов Тегерана. Телеканал NBC ранее обращал внимание, что за 48 часов после заявления Дональда Трампа о "полном разгроме" исламской республики иранские вооруженные силы уничтожили несколько единиц авиатехники противника, в том числе штурмовик A-10 и два вертолета Black Hawk.

При этом сам Трамп в воскресенье написал в Truth Social, что второй летчик сбитого F-15E спасен и находится в безопасности, а в эвакуационной миссии были задействованы десятки воздушных судов.

Газета The Telegraph сообщала, что американский спецназ был направлен на поиски пилота еще 3 апреля и между военными двух стран развернулась "гонка" за обнаружение летчика первыми. Тегеран, по данным издания, объявил вознаграждение в размере 60 тыс. долларов за сведения о местонахождении пилота.

Вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается с 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории, включая Тегеран. Тегеран отвечает ракетными атаками по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке.