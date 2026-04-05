Москва5 апрВести.Американскую миссию по спасению члена экипажа сбитого F-15 в Иране назвали провальной, сообщает иранское новостное агентство Tasnim.
Как заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в районе южного Исфахана были сбиты два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130 армии США.
Безуспешные попытки по спасению сбитого пилота истребителя были сорванызаявил пресс-секретарь Центрального командного пункта Хазрат Хатам аль-Анбия
Президенту США Дональду Трампу иранцы напомнили об операции "Орлиный коготь". В 1980 году попытка спасти сотрудников посольства США в Тегеране обернулась провалом американских военных в пустыне Табас.
Трамп, бог песков Табаса все еще здесьцитирует агентство пресс-службу КСИР
Ранее Дональд Трамп сообщил, что второй член экипажа сбитого в Иране F-15 находится в безопасности и назвал операцию по его спасению "одной из самых смелых" в истории США.