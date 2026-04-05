Иран заявил о провале спасательной миссии США и припомнил Трампу "пески Табаса"

Москва5 апр Вести.Американскую миссию по спасению члена экипажа сбитого F-15 в Иране назвали провальной, сообщает иранское новостное агентство Tasnim.

Как заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в районе южного Исфахана были сбиты два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130 армии США.

Безуспешные попытки по спасению сбитого пилота истребителя были сорваны заявил пресс-секретарь Центрального командного пункта Хазрат Хатам аль-Анбия

Президенту США Дональду Трампу иранцы напомнили об операции "Орлиный коготь". В 1980 году попытка спасти сотрудников посольства США в Тегеране обернулась провалом американских военных в пустыне Табас.

Трамп, бог песков Табаса все еще здесь цитирует агентство пресс-службу КСИР

Ранее Дональд Трамп сообщил, что второй член экипажа сбитого в Иране F-15 находится в безопасности и назвал операцию по его спасению "одной из самых смелых" в истории США.