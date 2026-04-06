Москва6 апр Вести.США понесли беспрецедентные потери из-за операции по спасению американского летчика в Иране, пишет Military Watch Magazine.

Поисково-спасательная миссия... привела к потерям воздушных судов, беспрецедентным в эпоху после окончания холодной войны отмечается в публикации

Истребитель США F-15E был сбит над Ираном 3 апреля. Оба летчика катапультировались, однако одного из них сразу эвакуировали американские военнослужащие, а второй пропал. Его поисками занимались военные Израиля, США и Ирана. СМИ писали, что в ходе его поисков буквально началась "гонка".

5 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил о спасении второго летчика. По информации The New York Times, он провел целый день на иранской территории, имея при себе только пистолет, маяк и средство связи.