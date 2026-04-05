Москва5 апр Вести.В операции по спасению члена экипажа сбитого в Иране американского истребителя F-15 участвовали сотни спецназовцев, десятки боевых самолетов и вертолетов, а также средства космической разведки, пишет газета The New York Times (NYT).

В ходе спасательной операции спецназовцы проникли глубоко на территорию Ирана. Чтобы не допустить иранцев в район, где находился американский офицер, на них сбросили бомбы и открыли по ним огонь, указывает издание.

Издание со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника отмечает, что эта миссия стала одной из самых сложных в истории американских спасательных операций.

3 апреля Иран заявил, что сбил американский истребитель F-15. Оба члена экипажа успели катапультироваться. Одного из них эвакуировали американские военные, второго обнаружить не удалось, была организована поисково-спасательная операция.

Иран объявил вознаграждение в 60 тысяч долларов тому, кто найдет американского пилота живым. По данным СМИ, между американской армией и органами безопасности Исламской Республики развернулась гонка - каждая из сторон стремилась первой обнаружить летчика.