Москва5 апр Вести.Второй американский летчик сбитого в пятницу, 3 апреля, иранскими силами противовоздушной обороны истребителя F-15E в тот же день связывался со своим командованием. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

По словам главного аналитика CNN по вопросам безопасности Джима Скиутто, летчик связался с американскими военными еще в пятницу говорится в сообщении

Американский истребитель F-15E был сбит над Ираном 3 апреля. Оба летчика успели катапультироваться, но одного из них сразу эвакуировали американские военные, а второй пропал. Пропавшего летчика искали Иран, Израиль и США. СМИ писали, что во время его поисков буквально началась "гонка".

В воскресенье, 5 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о спасении второго летчика в глубине иранской территории. По данным газеты The New York Times, он провел целый день на иранской территории, имея при себе лишь пистолет, маяк и средство связи.