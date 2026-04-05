Найденного летчика сбитого в Иране истребителя США доставили на лечение в Кувейт

Москва5 апр Вести.Второй летчик сбитого над Ираном американского истребителя-бомбардировщика F-15E был доставлен в Кувейт для получения медицинской помощи, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

Летчик получил ранения, однако его жизни ничто не угрожает, сообщал ранее американский лидер Дональд Трамп.

Спасательные самолеты доставили раненого летчика в Кувейт для оказания медицинской помощи говорится в материале

По информации журналистов, данный член экипажа был оператором системы вооружения.

Истребитель F‑15E Strike Eagle ВВС США был сбит 3 апреля на фоне обострения ситуации в регионе. Оба пилота успели катапультироваться: одного эвакуировали американские военные, а местонахождение второго некоторое время оставалось неизвестным.

Спасательная операция заняла около двух суток. В ней участвовали сотни бойцов спецназа, десятки самолетов и вертолетов, а также разведывательные спутники. После катапультирования летчик спрятался в горной расщелине - его местонахождение поначалу не знали ни американцы, ни иранцы. Обнаружить пилота удалось благодаря ЦРУ, которое также провело операцию по дезинформации, убедив иранцев, что летчик уже вывезен из страны.