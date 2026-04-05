Москва5 апр Вести.Спецназ США спас второго члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над Ираном. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

После того, как летчик был обнаружен, началась спасательная операция. По данным Axios, в регион обнаружения пилота также были направлены силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) чтобы помешать американским силам провести эвакуацию, однако американские ВВС нанесли удары по иранским силам, чтобы помешать им достичь цели.

Один из американских чиновников заявил, что субботняя операция была проведена специализированным подразделением коммандос при мощной воздушной поддержке, что американские войска открыли шквальный огонь и что все силы уже покинули Иран говорится в материале издания

Истребитель F-15E Strike Eagle, принадлежащий ВВС США, был сбит 3 апреля. Инцидент произошел на фоне усугубления обстановки в регионе. Оба летчика успешно катапультировались, одного из них эвакуировали американские военные, а о местонахождении второго до этого момента было ничего неизвестно.