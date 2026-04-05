NYT: Пентагон уничтожил два самолета в Иране, чтобы они не достались врагу

Москва5 апр Вести.Соединенные Штаты решили уничтожить два своих поврежденных самолета, чтобы они не достались Ирану. Об этом сообщает The New York Times.

После того как американским силам удалось эвакуировать второго члена экипажа истребителя F-15 группа спецназа и летчиков попыталась покинуть иранскую территорию. Однако возникла непредвиденная проблема – два транспортных самолета, задействованных для эвакуации, застряли на базе в отдаленном районе Ирана.

Командование США приняло экстренное решение направить в район операции три дополнительных самолета, чтобы вывезти весь личный состав – спецназовцев и летчиков. При этом два поврежденных транспортника было решено уничтожить на месте, чтобы они не достались иранской стороне вместе с оборудованием и технологиями.

Истребитель F-15E Strike Eagle, принадлежащий ВВС США, был сбит 3 апреля. Инцидент произошел на фоне усугубления обстановки в регионе. Оба летчика успешно катапультировались, одного из них эвакуировали американские военные, а о местонахождении второго до сегодняшнего дня не было сведений.