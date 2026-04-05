WSJ: США потеряли два своих самолета во время спасения экипажа F-15E в Иране

Москва5 апр Вести.Во время проведенной на территории Ирана поисково‑спасательной операции американские военные уничтожили два собственных самолета типа MC‑130J. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, не ставшего дальнейшие детали происшествия.

Речь идет о специализированных транспортно‑спасательных самолетах, используемых для скрытого проникновения на территорию противника и последующей эвакуации личного состава. В ходе миссии по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F‑15E эти борта оказались заблокированными на временной посадочной площадке и не смогли покинуть иранские воздушные рубежи. Издание уточняет, что официальные лица США не объяснили, как именно у самолетов возникли проблемы.

Чтобы авиатехника с системами датчиков, дозаправки и защиты не попала к иранским военным, командование США приняло решение ликвидировать оба летательных аппарата на месте. По данным СМИ, стоимость каждого уничтоженного самолета превышает 100 миллионов долларов, что составляет порядка 8 миллиардов рублей.

Ранее иранские военные отчитались об уничтожении американского истребителя F‑15E средствами ПВО в центральной части страны. На борту находились два человека, при этом сообщения о судьбе второго пилота изначально были противоречивыми: в КСИР сначала сообщили о его гибели, затем уточнили, что его обнаружили живым и задержали.

Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что один из членов экипажа F‑15 был спасен и эвакуирован из зоны конфликта в Кувейт. При этом президент Штатов Дональд Трамп в воскресенье написал в Truth Social, что второй летчик сбитого F-15E спасен и находится в безопасности, а в эвакуационной миссии были задействованы десятки воздушных судов.

В свою очередь иранские военные заявили, что попытки США по спасению второго пилота провалились, и сообщили о сбитии двух вертолетов Black Hawk и одного самолета поддержки C‑130. В центральном штабе сил "Хатам аль‑Анбия" подчеркивали, что американские поисковые группировки действовали на предельно низкой высоте, что упростило организацию засады. Иранские чиновники также обнародовали фотографии обгоревших обломков как минимум одного самолета, что подтверждает масштаб воздушного столкновения.