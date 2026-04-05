Трамп: второй член экипажа сбитого в Иране F-15E находится в безопасности

Москва5 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что второй член экипажа ранее сбитого в Иране истребителя F-15E находится в безопасности.

Ранее портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что силы спецназначения США провели операцию по спасению второго пилота сбитого F-15E. В настоящее время с территории противника США вывели все свои силы.

Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших невероятных членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в целости и сохранности написал Трамп в соцсети Truth Social

Американский лидер добавил, что военные вели наблюдение за местом дислокации пилота в течение 24 часов. Летчик был ранен, но, по словам Трампа, с ним все в порядке.

По моему указанию американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы эвакуировать его… Это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории добавил Трамп

Третьего апреля над территорией Ирана был сбит американский истребитель F-15E Strike Eagle. Инцидент произошел на фоне усугубления обстановки в регионе. Средства массовой информации тогда сообщали,что США намерены направить силы спецназа для спасения своего человека.