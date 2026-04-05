Москва5 апр Вести.Телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил о потерях американской стороны в не менее семи военных самолетов с начала операции США и Израиля против Ирана.

Согласно публикации, помимо истребителя F-15, сбитого в пятницу, и штурмовика A-10, потерпевшего крушение в тот же день, зафиксированы разрушения еще пяти бортов. Так, 2 марта над Кувейтом три истребителя F-15 были поражены по ошибке силами ПВО этой страны; все шестеро членов экипажей успели катапультироваться, трое пилотов уже восстановились и вернулись к службе. 12 марта в небе над Ираком произошло крушение американского самолета-заправщика KC-135, унесший жизни шести военнослужащих США. В Пентагоне подчеркнули, что воздушное судно не подвергалось обстрелу, а столкнулось с другим летательным аппаратом, который смог благополучно сесть.

Еще одна потеря случилась 27 марта на саудовской авиабазе "Принц Султан": иранский удар уничтожил на земле самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry. Не менее десяти американских военных получили ранения, жертв среди них нет, указывает CNN. Кроме того, в прошлом месяце истребитель F-35 совершил вынужденную посадку на базе США в регионе Ближнего Востока.

Конфликт ужесточился 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, включая крупные города вроде Тегерана. Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против Израиля, а также атаковал объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Тегеран закрыл Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и их союзниками; несколько танкеров пострадали от ударов за несанкционированный проход. 25 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил о разрешении транзита через пролив для дружественных государств, в том числе России, Индии, Ирака, Китая и Пакистана.