Москва6 апр Вести.Соединенные Штаты с начала конфликта с Ираном лишились около 8 вертолетов и 17 беспилотников MQ-9 Reaper. Такие данные приводит Telegram-канал "Военный осведомитель" со ссылкой на официальные данные и сообщения СМИ.

Как пишут журналисты, противовоздушная оборона Ирана в ходе конфликта сбила 17 дронов MQ-9 Reaper. Что касается потерь в вертолетной технике, то США лишились вертолета UH-60 (поврежден FPV-дроном на авиабазе), двух вертолетов HH-60G Pave Hawk (повреждены огнем с земли в результате поисково-спасательной операции), вертолета CH-47 Chinook (уничтожен на авиабазе в Кувейте).

И до четырех вертолетов MH-6 Little Bird, уничтоженных США в ходе спасательной операции в Иране из-за невозможности эвакуации говорится в публикации

Кроме того, по оценке аналитиков, Пентагон потерял один истребитель F-35, три ударных F-15E Strike Eagle, сбитых ВВС Кувейта в результате дружественного огня, ударный F-15E Strike Eagle, уничтоженный ПВО Ирана, штурмовик A-10 Thunderbolt II, самолет ДРЛОуИ E-3G Sentry, несколько самолетов-заправщиков КС-135, два самолета HC-130J Combat King II (или или MC-130J Commando II), которые США уничтожили в ходе спасательной операции в Иране из-за невозможности эвакуации.

Ранее издание Military Watch Magazine писало, что США понесли беспрецедентные потери в ходе операции по спасению американского летчика в Иране.