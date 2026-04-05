Эксперт: США впервые за 35 лет несут большие потери в авиации из-за ударов Ирана

Москва5 апр Вести.Соединенные Штаты Америки в ходе конфликта с Ираном несут серьезные потери в авиации. Об этом ИС "Вести" рассказал декан факультета международных отношений МГИМО МИД РФ Андрей Сушенцов.

Он обратил внимание, что ситуация на Ближнем Востоке сложилась не в пользу Америки.

Мы видим, что сейчас совершенно беззащитны эти все очень дорогие американские системы противовоздушной обороны, которыми регион очень густо утыкан. Американцы впервые за 35 лет несут самые большие однодневные потери в своей авиации… И парадокс в том, что вся эта экономика войны абсолютно не в пользу Соединенных Штатов сказал Сушенцов

Политолог предположил, что у США скоро могут закончиться цели для поражения в Иране, которые эквивалентны по стоимости тем снарядам, которые Америка использует для поражения.

3 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что истребитель F-35 ВВС США сбит в небе над центральными районами страны. Отмечается, что атака была совершена при помощи передовой системы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).