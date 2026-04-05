Эксперт Сушенцов: Иран теперь сам решает, когда ближневосточная война завершится

Москва5 апр Вести.Соединенные Штаты начали кризис на Ближнем Востоке, но решать, когда он завершится будет Иран. Такое мнение ИС "Вести" выразил декан факультета международных отношений МГИМО МИД РФ Андрей Сушенцов.

Он предположил, что завершением кризиса станут четкие гарантии безопасности для Ирана.

Парадокс в том, что США начали этот кризис, владея инициативой, но теперь это инициатива на стороне Ирана. Он определяет, когда этот кризис закончится, на каких условиях он закончится. И в интересах Ирана завершить его тогда и так, что будет означать однозначные и железобетонные гарантии безопасности сказал Сушенцов

Политолог дополнил, что для США важно скорейшее завершение конфликта. Он подчеркнул, что расход вооружения у Америки очень большой.

Ранее Сушенцов также отметил, что США в ходе конфликта с Ираном впервые за 35 лет несут большие потери в авиации.