Политолог Сушенцов: Иран готов к продолжительной войне лучше, чем США

Москва5 апр Вести.Иран длительное время готовился к такому типу противостояния, которое сейчас происходит на Ближнем Востоке. Такое мнение ИС "Вести" выразил декан факультета международных отношений МГИМО МИД РФ Андрей Сушенцов.

Иранцы понимали, что могут сделать США в рамках своей военной кампании, и были готовы к этому, считает эксперт.

Иран готов к продолжительной войне существенно лучше, чем американцы… Иран готовился к такому типу противостояния продолжительное время. Парадокс в том, что американцы реализовали для Ирана сейчас максимальный риск, которым они могли им угрожать. В чем он состоит? В том, что американцы совершили такую несудебную казнь: уничтожили верховное руководство Ирана, уничтожили военное руководство в значительной степени, дезорганизовали, как им казалось, систему управления сказал Сушенцов

По словам политолога, Иран создавал "углубленные, защищенные места хранения своих снарядов".

Они настолько глубоко расположены, что до них, видимо, непросто добраться. И по статистике запусков этих снарядов видно, что они вышли на устойчивую, очень регулярную эпизодичность, которая абсолютно выводит за равновесие американцев все системы ПВО в регионе отметил Сушенцов

По мнению эксперта, американцы не были готовы к таким действиям со стороны Исламской Республики Иран.

Ранее Сушенцов также рассказал, что США впервые за 35 лет несут большие потери в авиации из-за ударов Ирана.