Москва5 апрВести.Иран длительное время готовился к такому типу противостояния, которое сейчас происходит на Ближнем Востоке. Такое мнение ИС "Вести" выразил декан факультета международных отношений МГИМО МИД РФ Андрей Сушенцов.
Иранцы понимали, что могут сделать США в рамках своей военной кампании, и были готовы к этому, считает эксперт.
Иран готов к продолжительной войне существенно лучше, чем американцы… Иран готовился к такому типу противостояния продолжительное время. Парадокс в том, что американцы реализовали для Ирана сейчас максимальный риск, которым они могли им угрожать. В чем он состоит? В том, что американцы совершили такую несудебную казнь: уничтожили верховное руководство Ирана, уничтожили военное руководство в значительной степени, дезорганизовали, как им казалось, систему управлениясказал Сушенцов
По словам политолога, Иран создавал "углубленные, защищенные места хранения своих снарядов".
Они настолько глубоко расположены, что до них, видимо, непросто добраться. И по статистике запусков этих снарядов видно, что они вышли на устойчивую, очень регулярную эпизодичность, которая абсолютно выводит за равновесие американцев все системы ПВО в регионеотметил Сушенцов
По мнению эксперта, американцы не были готовы к таким действиям со стороны Исламской Республики Иран.
Ранее Сушенцов также рассказал, что США впервые за 35 лет несут большие потери в авиации из-за ударов Ирана.