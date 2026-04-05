NYT: летчик США сутки выживал в Иране с пистолетом и рацией после крушения F-15E

Москва5 апр Вести.Американский офицер ВВС, который катапультировался со сбитого над Ираном истребителя F-15E и пропал, как оказалось, провел целый день на иранской территории, имея при себе лишь пистолет, маяк и средство связи. Об этом сообщает газета The New York Times.

Ранее о спасении летчика в глубине иранской территории заявил президент США Дональд Трамп.

Поиск сбитого летчика, который скрывался за линией фронта, имея при себе лишь пистолет для самообороны, был первоочередной задачей американских военных в течение последних 48 часов говорится в материале

Также офицер имел при себе маяк и защищенное средство связи для координации со спасательной группой. При этом летчик намеренно использовал маяк как можно реже, опасаясь, что иранские силы могут засечь его сигнал и обнаружить местонахождение.

Американский истребитель F-15E был сбит над Ираном 3 апреля на фоне конфликта в регионе. Оба летчика успели катапультироваться, но одного из них сразу эвакуировали американские военные, а второй пропал. Пропавшего летчика искали Иран, Израиль и США. СМИ писали, что во время его поисков буквально началась "гонка".

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран стал атаковать территорию Израиля и базы США на Ближнем Востоке.