Москва5 апр Вести.Иранское агентство Tasnim опубликовало фотографии дымящихся обломков, указав, что это части уничтоженной американской военной авиатехники в южной части провинции Исфахан.

По утверждению агентства, в провинции Исфахан в ходе совместной операции иранских войск уничтожены два вертолета Black Hawk и самолет C-130, а американская операция по спасению пилота провалилась.

Фото сопровождаются отсылкой к операции "Орлиный коготь" 1980 года - провальной попытке США освободить американских заложников в Иране, которую иранские СМИ традиционно используют как символ военного бессилия Вашингтона.

В то же время издание The New York Times пишет, что американские военные сами решили уничтожить два своих поврежденных самолета, чтобы они не достались Ирану вместе с оборудованием и технологиями.

Американский истребитель F-15E был сбит над Ираном 3 апреля. Оба летчика катапультировались: одного сразу эвакуировали американские военные, судьба второго долгое время оставалась неизвестной. По данным СМИ, его поисками одновременно занимались Иран, Израиль и США, развернув настоящую гонку за пилотом.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что второго пилота успешно спасли в глубине иранской территории.