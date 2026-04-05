Москва5 апр Вести.США едва ли смогут выиграть войну против Ирана с помощью одних только бомбардировок, однако Тегерану придется подумать о возможных уступках и переговорах с Вашингтоном. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" военный обозреватель Михаил Ходаренок.

Он не исключил, что руководству Ирана придется рассмотреть возможность пойти на переговоры и уступки Вашингтону.

Можно ли за счет бомбардировок — или, как любят говорить военные, за счет бомбометания — выиграть военную кампанию? На этот вопрос пока ясного ответа нет, поскольку, скорее всего, нельзя, но в то же время перед иранской стороной может стоять и такой выбор: либо страна превращается в кучу строительного мусора и щебня, либо мы все-таки принимаем какие-то американские условия сказал Ходаренок

Эксперт уточнил, что речь не идет о том, что такая ситуация сложилась прямо сейчас.

Пока со стороны Тегерана ни о каких уступках, ни о каких договоренностях речь не идет, и вопрос [об этом] с их стороны не ставится в принципе отметил обозреватель

Также в интервью ИС "Вести" Михаил Ходаренок отметил, что ПВО Ирана научились сбивать самолеты США в сложных условиях.