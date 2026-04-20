Москва20 апр Вести.Сломить Иран без проведения масштабной сухопутной операции Соединенным Штатам не удастся, заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок информационной службе "Вести".

Военный эксперт считает, что после завершения двухнедельного перемирия между сторонами возможен обмен ударами, но, по его мнению, это не приведет к смягчению позиций Ирана.

С точки зрения [президента США] Дональда Трампа и военно-политического руководства США, у вас есть твердая уверенность, что этот обмен ударами приведет к смягчению позиций Ирана? Я сразу хочу сказать: такой уверенности у вас нет. И опять-таки Иран будет отвечать на ваши все удары, провокации и так далее. И еще неизвестно, какие действительно последствия будут от ударов. А сломить государство Иран без проведения крупной операции, в которой задействованы большие массы сухопутных войск, наверное, нереально. То есть никаких капитулянтских соглашений от Ирана без проведения крупных общевойсковых операций не добьешься. И опять-таки, какой бы ни была масштабной воздушная мощь государства, одними бомбометаниями такое государство, как Иран, сломить не удастся