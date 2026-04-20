Ходаренок: действия США в отношении иранского судна – это пиратство

Москва20 апр Вести.Военный обозреватель Михаил Ходаренок заявил информационной службе "Вести", что действия США в отношении иранского судна в Оманском заливе представляют собой неприкрытое пиратство.

Военный эксперт выразил свое мнение о том, как стоит поступать с пиратами.

Действия американской стороны односторонние, представляют собой самое неприкрытое пиратство. А с пиратами как поступают? Их средства вооружения и военную технику уничтожают, личный состав, захваченный в плен, вешают на реях. Это традиция XVII века, и никакое тут международное право не является помехой заявил Ходаренок

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о силовом захвате иранского грузового судна Touska в водах Оманского залива, которое, по его словам, предприняло попытку прорыва установленной морской блокады.