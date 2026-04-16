Москва16 апр Вести.Блокада Ормузского пролива, которую США пытаются осуществить, вызывает вопросы, поскольку суда находятся на отдалении от пролива, заявил ИС "Вести" военный эксперт Михаил Ходаренок.

Надо еще разобраться - блокада это или не блокада, поскольку с одной стороны пролив контролирует Иран, и этот контроль более действенен. А американские корабли находятся примерно в 200 милях от проливной зоны и, по большому счету, опасаются приближаться к ней, поскольку Иран располагает многочисленными средствами, способными нанести существенный урон кораблям Соединенных Штатов заметил он

В целом, указал эксперт, сама по себе попытка блокады является пиратством. А с пиратами, заметил он, во все времена поступали крайне жестоко.

В стародавние времена высаживалась призовая партия, сейчас - досмотровая группа. Раньше с корабля спускали катер, шлюпку, приближались к судну, которое надо было осмотреть - сейчас в основном высаживаются с вертолетов. И по большому счету, ведь это пиратские действия, никак иначе их трактовать нельзя. И чтобы вся эта комедия быстро прекратилась, особенно со стороны Соединенных Штатов, да и со стороны других государств, которые принимают аналогичные действия по отношению к нашим кораблям, то вертолет, с которого высаживаются, надо сбивать уверен он

По его словам, даже в плен никого брать не нужно, чтобы для других пиратов это стало жестоким уроком.

Так поступали с пиратами всегда. И никакого другого способа борьбы с ними нет

По информации служб мониторинга морского трафика, 15 апреля не менее двух судов, связанных с Ираном и включенных в санкционные списки США, преодолели Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, предположительно воспользовавшись новым маршрутом.