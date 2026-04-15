Москва15 апр Вести.Результатом блокады Ормузского пролива США может стать увеличение потерь среди американских военных, следует из аналитического материала телеканала CNN.

Вашингтону придется задействовать значительные военные ресурсы для осуществления блокады, что поставит под угрозу американских военных, так как ранее Соединенные Штаты в основном атаковали Иран с воздуха. При этом Тегеран уже заявил о возможности ударов по кораблям США дронами и катерами, поэтому риск роста числа погибших американцев увеличивается.

Военно-морские силы Соединенных Штатов в понедельник, 13 апреля, приступили к полной блокаде Ормузского пролива.

Тегеран назвал блокаду незаконной. Представитель военного командования "Хатам аль-Анбия" полковник Эбрагим Зольфагари предупредил, что безопасность портов в Персидском заливе будет гарантирована "либо всем, либо никому".