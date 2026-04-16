Москва16 апр Вести.Перемирие между Ираном и США может сорваться, если США продолжат блокаду Ормузского пролива, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в интервью РИА Новости.

Вооруженные силы Ирана готовы предпринять необходимые действия, отметил Багаи.

Блокада Ормузского пролива - это провокационный шаг, незаконный с точки зрения международного права. И она [блокада] может обернуться срывом режима прекращения огня передает РИА Новости слова Багаи

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США продолжат морскую блокаду Ирана, пока идут переговоры.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские корабли перекрыли морские торговые пути Ирана, а США намерены действовать против всех, кто попытается нарушить блокаду.