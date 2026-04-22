Иран не откроет Ормузский пролив, пока США нарушают перемирие

Тегеран озвучил главное условие для прекращения конфликта с США

Москва22 апр Вести.Иран не откроет Ормузский пролив, пока США нарушают перемирие, в том числе своей морской блокадой, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Он отметил, что открытие Ормузского пролива невозможно при вопиющем нарушении перемирия со стороны США.

Полноценное прекращение огня тогда имеет смысл, когда оно не нарушается морской блокадой, захватом в заложники мировой экономики написал председатель парламента в соцсети X

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана будет продолжатся, несмотря на согласие Вашингтона отложить удары по Исламской Республике.