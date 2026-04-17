Трамп не снимет морскую блокаду с Ирана, пока не урегулирует с ним конфликт

Москва17 апр Вести.Американская блокада Ормузского пролива, направленная против Ирана, будет продолжаться до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане. Трамп поблагодарил Тегеран за открытие пути для коммерческого судоходства.

Морская блокада в отношении Ирана продолжит действовать в полную силу до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100% написал американский лидер в социальной сети Truth Social

Глава Белого дома отметил, что подобного соглашения можно будет достичь в ближайшее время, так как "большая часть аспектов уже обговорены".