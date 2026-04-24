Трамп назвал условия, при которых будет снята морская блокада Ирана

Москва24 апр Вести.Морская блокада Ирана будет продолжаться до заключения Вашингтона сделки с Тегераном или наступления значимых "позитивных сдвигов". Об этом заявил в беседе с журналистами американский лидер Дональд Трамп.

При этом он не пояснил, о каких конкретно переменах идет речь.

Блокада будет снята, когда они пойдут на сделку или произойдут какие-то очень позитивные сдвиги сказал президент США представителям СМИ в Овальном кабинете

При этом глава Белого дома подчеркнул, что никуда не торопится в вопросе заключения сделки с Ираном. Он также дал понять журналистам, что Ормузский пролив остается закрытым из-за предъявленных им Исламской Республике требований.

Трамп рассказал, что Иран якобы сообщил США, что готов открыть пролив. Американский лидер подчеркнул, что этому были рады все, кроме него. Глава Белого дома пояснил, что в случае открытия Ормузского пролива Иран бы "зарабатывал $500 млн в день".

Я не хочу, чтобы они зарабатывали по $500 млн в день прежде, чем они урегулируют этот [кризис]. Поэтому он остается закрытым из-за меня заявил Трамп

Ранее президент США исключил возможность использования ядерного оружия в конфликте с Ираном. По его словам, ядерное оружие никогда не должно никем применяться. Также американский лидер отметил, что не торопит Тегеран в вопросе возвращения за стол переговоров с Вашингтоном.