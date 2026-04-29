Трамп отверг предложение Ирана: блокада Ормуза будет до ядерных договоренностей Трамп заявил, что США продолжат блокаду Ормуза до обсуждения ядерной программы

Москва29 апр Вести.США намерены сохранить морскую блокаду Ормузского пролива в отношении Ирана, пока Тегеран не согласится на сделку, включающую урегулирование вопросов ядерной программы. Об этом заявил президент Дональд Трамп в эксклюзивном интервью Axios, отвергнув предложение иранской стороны сначала открыть пролив и снять блокаду, отложив ядерные переговоры на потом.

По данным источников, Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) разработал план "короткой и мощной" серии ударов по Ирану с целью преодолеть тупик в переговорах. Эти удары, вероятно, затронут инфраструктурные объекты, после чего Вашингтон рассчитывает побудить Тегеран вернуться за стол переговоров с большей гибкостью по отношению к предложениям Штатов. Однако Трамп отметил, что блокада "немного эффективнее бомбардировок" и пока не отдавал приказов на силовые действия. Вместо этого он разместил в Truth Social мем с ИИ-изображением себя с оружием и подписью "NO MORE MR. NICE GUY".

Президент считает блокаду главным рычагом давления и готов рассмотреть военные меры, если Иран не уступит. В разговоре с изданием он отказался обсуждать военные планы.

Блокада немного эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитый поросенок. И им станет хуже. Они не могут иметь ядерное оружие сказал Трамп Axios

Он добавил, что Иран стремится к сделке ради снятия блокады, а Трамп не хочет ее останавливать, так как выступает против ядерной программы Тегерана.

По словам американского лидера, иранские нефтехранилища и трубопроводы "на грани взрыва" из-за невозможности экспорта нефти, хотя некоторые аналитики сомневаются в немедленной угрозе.

С иранской стороны источник в сфере безопасности, процитированный Press TV, предупредил, что блокада США "вскоре встретит практический и военный беспрецедентный ответ".