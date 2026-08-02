Трамп рассказал о контурах возможной сделки США и Ирана Трамп: контуры возможной сделки США и Ирана включают открытие Ормузского пролива

Москва2 авг Вести.Контуры возможной сделки США и Ирана включают открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что отменил подготовленные удары по Ирану, надеясь на быстрое заключение соглашения. Израиль также поддержал это решение.

Иран и другие страны Ближнего Востока только что попросили нас воздержаться от нападения, поскольку были согласованы контуры сделки. Это включает в себя немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана сказано в публикации

Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел 1 августа телефонный разговор с Трампом, в ходе которого выразил опасения по поводу планов президента США нанести масштабные удары по Ирану. По данным Axios, принц призвал главу Белого дома снизить напряженность и воздержаться от атак на Иран.

При этом представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Исламской Республики Хасан Гашгави заявил, что для Ирана единственным приемлемым вариантом урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива остается тот, который был выдвинут самим Тегераном.