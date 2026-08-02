Москва2 авг Вести.Для Ирана единственным приемлемым вариантом урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива остается тот, который был выдвинут самим Тегераном.

Об этом заявил в соцсети Х представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Исламской Республики Хасан Гашгави.

В СМИ они (США – прим. ред.) говорят об эскалации, тогда как через существующие каналы они просят о переговорах… Будь то эскалация или переговоры, иранское предложение о проходе через Ормузский пролив остается единственным вариантом на столе написал парламентарий

Речь идет о предложении, закрепленном в меморандуме о взаимопонимании, подписанном Тегераном и Вашингтоном. Иран согласился разрешить судоходство в проливе по обозначенному им маршруту. Впоследствии США попытались установить собственный коридор, на что иранская сторона ответила восстановлением ограничений в проливе.

Ранее аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов заявил ИС "Вести", что США не обладают ни экономическими, ни юридическими возможностями для контроля Ормузского пролива.