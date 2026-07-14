Москва14 июл Вести.США не обладают возможностями для контроля Ормузского пролива. Таким мнением с ИС "Вести" поделился аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.

Он добавил, что претензии на Ормузский пролив могут предъявлять Оман и Иран, поскольку он находится в их территориальных водах.

Эта мера [контроль американцами прохода через Ормузский пролив] не может быть реализована по причинам юридическим и экономическим. Юридически у США нет суверенитета ни над проливом, ни над соседними странами. И если Иран и Оман могут предъявлять права на Ормузский пролив на основании того, что он целиком находится в пределах их территориальных вод, и они имеют суверенитет над этой территорией, то у США таких оснований нет рассказал Кононов

Эксперт пояснил, что экономические последствия американской блокады также будут довольно тяжелыми.

С экономической точки зрения 20% [пошлины за проход] также выглядят крайне большими. Применительно к ценам на нефть - это, соответственно, от $15 до $20 на баррель дополнительной цены, что много. Но кажется, что гораздо большим шок может быть для дорогих потребительских товаров заявил Кононов

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил планы по вводу платы за проход через Ормузский пролив. Размер пошлины, по заявлению американского президента, будет достигать 20% от стоимости груза.