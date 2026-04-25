Москва25 апр Вести.В мире назревает серьезный экономический кризис, поскольку Ормузский пролив остается закрытым, заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Прямо сейчас назревает серьезный мировой экономический кризис из-за того, что закрыт узкий [Ормузский] пролив, через который проходит огромный и чрезвычайно важный поток ресурсов - нефти, газа, удобрений, нефтехимической продукции, алюминия