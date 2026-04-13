Москва13 апр Вести.Перемирие между Соединенными Штатами и Ираном не урегулировало кризис вокруг Ормузского пролива, который продолжает тормозить глобальную экономику. Об этом отставной американский дипломат Час Фриман рассказал РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что судоходство в проливе для стран, которых Тегеран не считает враждебными, никогда не прекращалось.

Ущерб, наносимый мировой экономике в виде нехватки топлива, инфляции и финансовых проблем, продолжает непрерывно увеличиваться цитирует агентство Фримана

По его словам, через пролив не могут проходить только корабли тех стран, которые участвуют в агрессии против Исламской Республики. Международная торговля энергоресурсами, как отметил дипломат, из-за этих ограничений была перекрыта.

Между тем Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Вашингтон ввел полную блокаду морских портов Ирана 13 апреля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы начнут блокаду всех кораблей, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него. После его слов цены на нефть взлетели на 8%.