Москва13 апр Вести.США введут с 13 апреля полную блокаду морских портов Ирана, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Ограничения затронут все суда, которые заходят в иранские порты или выходят из иранских портов, уточняет CENTCOM.

Силы CENTCOM начнут блокаду всего морского судоходства, входящего и выходящего из иранских портов, 13 апреля в 10.00 по восточному времени (17:00 мск) отмечает CENTCOM

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него.