Москва13 апрВести.США введут с 13 апреля полную блокаду морских портов Ирана, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
Ограничения затронут все суда, которые заходят в иранские порты или выходят из иранских портов, уточняет CENTCOM.
Силы CENTCOM начнут блокаду всего морского судоходства, входящего и выходящего из иранских портов, 13 апреля в 10.00 по восточному времени (17:00 мск)отмечает CENTCOM
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него.