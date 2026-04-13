CENTCOM: США не будут блокировать суда, которые следуют транзитом через Ормуз

Москва13 апр Вести.Корабли, вышедшие не из портов Ирана и не направляющиеся туда, смогут проходить через Ормузский пролив без препятствий со стороны американских сил. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства судов, следующих транзитом через Ормузский пролив в неиранские порты и из них говорится в заявлении

Командование сообщило, что 13 апреля в 10:00 (17:00 мск) силы США начнут морскую блокаду Исламской Республики Иран, которая будет распространяться на корабли всех стран, заходящих в иранские порты или отплывающих из них.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него.