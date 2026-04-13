Москва13 апр Вести.Любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады Ормузского пролива Соединенными Штатами, будет немедленно уничтожен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома уверяет, что военно-морской флот Исламской Республики в составе 158 кораблей "лежит на дне моря, полностью уничтоженный". Однако, как утверждает Трамп, США не стали наносить удары по так называемым "быстроходным ударным кораблям", поскольку Вашингтон не посчитал их большой угрозой.

Предупреждаю: если какой-либо из этих кораблей приблизится к месту нашей блокады, он будет немедленно уничтожен с помощью той же системы уничтожения, которую мы используем против наркоторговцев на судах в море говорится в публикации

13 апреля Центральное командование США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива по поручению американского лидера.