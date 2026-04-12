Москва12 апрВести.Соединенные Штаты намерены установить полную блокаду Ирана на море, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
По словам главы Белого дома, Вашингтон не позволит Тегерану зарабатывать на продаже нефти тем, "кто ему нравится".
Мы думаем, что многие страны также помогут нам в этом, мы вводим полную блокадусказал Трамп
Он добавил, что "все видели", что США сделали с Венесуэлой. По словам Трампа, сейчас это будет "что-то похожее, но масштабнее".
Ранее Трамп заявил, что Военно-морские силы США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него.