Москва13 апрВести.Мировые цены на нефть взлетели на 8% после заявлений президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива.
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent подскочила на 7,76% до $102,59 за баррель. Майский фьючерс на WTI подорожал на 8,2% до $104,51 за баррель.
Трамп заявил, что США введут блокаду для всех судов, которые пытаются войти в Ормузский пролив или выйти из него.
Трамп поручил ВМС США перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) введет блокаду иранских морских портов с 17.00 13 апреля.