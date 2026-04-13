Цены на нефть взлетели на 8% после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

Москва13 апр Вести.Мировые цены на нефть взлетели на 8% после заявлений президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent подскочила на 7,76% до $102,59 за баррель. Майский фьючерс на WTI подорожал на 8,2% до $104,51 за баррель.

Трамп заявил, что США введут блокаду для всех судов, которые пытаются войти в Ормузский пролив или выйти из него.

Трамп поручил ВМС США перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) введет блокаду иранских морских портов с 17.00 13 апреля.