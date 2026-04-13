Москва13 апр Вести.Цена на природный газ в странах Европы резко выросла после того, как президент США Дональд Трамп пообещал устроить блокаду Ормузского пролива. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о заявлении Трампа по Ормузскому проливу, которое он сделал 12 апреля. Глава Белого дома пообещал, что американские войска будут задерживать корабли, владельцы которых заплатили Ирану за транзит.

Цены на природный газ в Европе подскочили после того, как США пообещали блокировать все суда, проходящие через Ормузский пролив... Фьючерсы на биржевые индексы подскочили на 18% в азиатскую торговую сессию, но затем часть роста была нивелирована появлением европейских участников рынка говорится в публикации

Так, по данным биржи ICE, стоимость майских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 17,6% – до 629,7 долларов за 1 тыс. куб. м. К 14,09 мск 13 апреля рост замедлился, и стоимость голубого топлива опустилась до 587,6 долларов за тыс. куб. м.