Axios: цены на нефть выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Axios: цены на нефть резко выросли из-за эскалации американо-иранского конфликта Axios: цены на нефть выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Москва20 апр Вести.Цены на нефть резко выросли из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios.

Подчеркивается, что последний скачок цен нивелирует значительную часть падения, связанного с заявлениями о том, что проход через Ормузский пролив открыт для всех коммерческих судов.

Цены на нефть выросли примерно на 6% в воскресенье (19 апреля) вечером после того, как выходные ознаменовались новой эскалацией американо-иранского конфликта говорится в материале

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы произвели силовой захват иранского судна Touska. Операцию осуществил эсминец ВМС США USS Spruance.

Агентство Tasnim сообщило, что иранские силы нанесли удары беспилотниками по американским кораблям в ответ на задержание судна.