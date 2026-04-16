Цены на нефть растут на фоне сомнений в успехе переговоров США и Ирана Reuters: цены на нефть растут на фоне сомнений в успехе переговоров США и Ирана

Москва16 апр Вести.Стоимость нефти выросла более чем на 1% в четверг, 16 апреля, на фоне сомнений рынка в возможности мирных переговоров между США и Ираном по конфликту, который создал преграды для поставок энергоносителей с Ближнего Востока. Об этом пишет Reuters.

Мы по-прежнему скептически относимся к возможности немедленного разрешения этой войны прокомментировал аналитик нефтяного брокера PVM Джон Эванс

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 96,51 доллара (+1,8%) за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала до 92,46 доллара за баррель (+1,3%).

С 13 апреля американские войска блокируют движение судов, которые следуют в порты Ирана или из них. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что блокада водного пути будет длиться до тех пор, пока идут переговоры между Вашингтоном и Тегераном.