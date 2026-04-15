США продолжат морскую блокаду Ирана, пока идут переговоры Белый дом не назвал сроки завершения морской блокады Ирана

Москва15 апр Вести.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась назвать предполагаемые сроки завершения морской блокады, введенной Соединенными Штатами против Ирана. Об этом она заявила 15 апреля 2026 года на регулярном брифинге для журналистов.

Я никогда не буду устанавливать сроки от имени президента Соединенных Штатов заявила Ливитт

Ливитт подчеркнула, что блокада "введена в полном объеме и применяется в отношении судов всех стран", следующих в иранские порты или из них.

Она также добавила, что американские войска в регионе поддерживают свободу навигации, за исключением судов, "приносящих пользу иранской экономике" в период продолжающихся переговоров.

Морская блокада Ирана, согласно сообщению Центрального командования ВС США, началась 13 апреля и направлена на препятствование движению судов, следующих в порты Исламской Республики или от их берегов.