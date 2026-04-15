Москва15 апр Вести.Супертанкер Ирана, находящийся под санкциями США, смог пересечь открытое море и Ормузский пролив, несмотря на блокаду, пишет Fars.

По данным агентства, танкер способен перевозить порядка двух миллионов баррелей сырой нефти.

Президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о введении морской блокады Ормузского пролива. Он также подчеркнул, что любой иранский корабль, который приблизится к заблокированной акватории, будет немедленно уничтожен.

Тегеран назвал блокаду незаконной. Представитель военного командования "Хатам аль-Анбия" полковник Эбрагим Зольфагари предупредил, что безопасность портов в Персидском заливе будет гарантирована "либо всем, либо никому".